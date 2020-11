Solskjaer onder druk bij Man United na lachwekkend tegendoelpunt: “Het leek wel voetbal van de U10. Gênant.”

Manchester United coach Ole Gunnar Solskjaer ligt opnieuw onder vuur in Engeland nadat zijn team woensdag verrassend verloor in de Champions League van het Turkse Basaksehir (2-1). Vooral het eerste doelpunt van de Turken deed de wenkbrauwen fronsen.

Het eerste tegendoelpunt van Man United bij Basaksehir was ongezien op Champions League-niveau. Man United verspeelde de bal na een korte hoekschop. De bal viel uiteindelijk voor de voeten van Visca die een lange pass kon trappen op Demba Ba die moederziel alleen op doel kon afgaan omdat geen enkele Man United-verdediger bij de hoekschop achterin was blijven hangen. “Dat is onvergefelijk”, zei Solskjaer achteraf zelf. “Zo’n doelpunt zie je op dit niveau niet. Als je zulke goals weggeeft, wordt het wel héél moeilijk om matchen te winnen.”

De kritiek van Manchester United-boegbeelden was achteraf snoeihard. Voormalig Man United-middenvelder Paul Scholes op BT Sport: “Dit is volledig te danken aan de organisatie. Het leek wel voetbal van de U10. Gênant. Ik heb geen idee wat de verdediging deed. Het doelpunt is komisch, lachwekkend. Dat kan alleen de schuld van een individuele speler zijn - dit ligt niet aan de staf of de coaches.”

Voormalig United-verdediger Rio Ferdinand zei: “Je zou dit zelfs niet zien op Hackney Marshes (een groot park met veel amateurvoetbalvelden in Londen, nvdr.). Waar is de verdediging? Er is geen organisatie. Waar is de persoon die dat organiseert? Ik hoop dat Solskjaer hen vertelt dat ze hem in verlegenheid brengen. Ik hoop dat hij erg boos was in de kleedkamer, want die spelers hebben een bom nodig.”

Ook ex-United-aanvaller Robin van Persie kon zijn ogen niet geloven “Ik heb nog nooit een team zo’n doelpunt zien slikken. Verdedigend is dit zo erg slecht.”

Druk op Solskjaer

En zo neemt de druk op Ole Gunnar Solskjaer alweer toe. Manchester United staat pas vijftiende (!) in de Premier League, met zeven punten uit zes matchen. Het verloor afgelopen weekend ook thuis van Arsenal. Solskjaer kreeg woensdagavond de vraag of hij vreesde voor zijn job. “Ik weiger commentaar te geven op zoiets. Het is veel te vroeg. Er zullen altijd opinies zijn. Ik ben in dienst van de club om een ​​klus te klaren en dat doe ik zo goed mogelijk met mijn personeel.”