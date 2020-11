Vijf katten gestorven in kattenasiel na uitbraak van dodelijk parvovirus

Menen - Het is al opletten met het coronavirus, maar bij de vzw Katimoe in Menen zitten ze nu ook nog eens met het parvovirus. Intussen overleden al vijf katten. Om de kosten te betalen startte Annemie met een crowdfunding.

Ontsmetten, afstand houden, mondmasker. Alle maatregelen zijn goed om het coronavirus buiten te houden. Maar wat als er een ander virus de kop opsteekt? Bij de vzw Katimoe, dat zwerfkatten opvangt in Menen, werden ze dinsdag geconfronteerd met het parvovirus.

Dat werd duidelijk op de pijnlijkste manier mogelijk. “Dinsdag merkte ik op dat er een kitten dood lag in haar bench”, vertelt Annemie Messelis. “Meteen ben ik naar de dierenarts geweest, waar het hele nest positief testte op het parvovirus. Maar eigenlijk wist ik al hoe laat het was.”

Niet eerste keer

In 2015 sloop het dodelijke virus al eens binnen in het asiel. “Toen stierven 20 katten”, aldus Annemie. “Hoge koorts, buikpijn, braken met bloed, diarree en uitdroging. Je weet al heel snel wat er scheelt als je het ziet.”

Maar kan daar dan niks tegen gedaan worden? “Toch wel, want het komt enkel voor bij katten die niet gevaccineerd zijn”, vertelt Annemie. “Dat het weer bij ons binnenkwam, komt door een nestje van hele jonge katjes. Bovendien is het ook heel moeilijk te zien, het blijft een onzichtbaar virus – een beetje zoals corona.”

En zij zijn heel vatbaar. “Intussen zijn er al 5 katjes gestorven. Sommige zijn dan ook nog te klein om te vaccineren. Aan drie weken kan dat nog niet. We zorgen er nu voor dat alles ontsmet en gewassen is. We benevelen voortdurend onze ruimtes met speciaal product. De krabpalen hebben we allemaal in de vuilnisbak gesmeten.”

Crowdfunding

Een financiële aderlating. Ook de dierenartskosten lopen hoog op. De zieke katten die nog leven worden behandeld met een serum. “500 euro voor het infuus alleen al en daar komen nog heel wat kosten bij”, weet Annemie. Daarom startte ze ook met een crowdfundingsactie.

Intussen is het bang afwachten en hopen dat het virus volledig verdwijnt uit het asiel. “We aanvaarden voorlopig geen nieuwe katjes meer en ook de adopties zijn even stopgezet. De jonge katjes die nog niet bij de dierenarts zijn, die zitten voorlopig op afzondering.”