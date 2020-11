Moeder die doodgeboren baby verstopte, wist volgens haar partner niet dat ze zwanger was

Het gerecht heeft nog altijd geen sluitend antwoord waarom een jonge moeder uit Lodelinsart haar doodgeboren baby verstopt heeft. Volgens haar partner deed ze dat opdat de andere kinderen uit het gezin het lichaampje niet zouden vinden. De vrouw ligt nog altijd in het ziekenhuis. Volgens de vader hadden ze niet eens door dat ze zwanger was. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd.

De partner van de vrouw ontkent dat hij, noch zijn vrouw, iets te maken hebben met de dood van hun baby. Hij werd gedurende uren verhoord en zat een tijdje in de cel maar is intussen terug thuis. “Het is een drama. Mijn vrouw kreeg een miskraam. Maar het is allemaal een beetje uit de hand gelopen. We wisten niet eens dat ze zwanger was”, houdt hij vol.

Het parket van Charleroi wil hem wel geloven, maar dan moeten er eerst antwoorden komen op een reeks vragen. Onder meer waarom ze niet direct heeft verteld aan de hulpverleners dat ze een miskraam had gehad.

In de nacht van maandag op dinsdag werden de hulpdiensten naar de woning van het gezin in Lodelinsart bij Charleroi gestuurd. Met een brandweerladder werd de vrouw uiteindelijk uit de woning geëvacueerd. Ze was volgens het parket van Charleroi helemaal in paniek en vertelde niets over wat er gebeurd was.

Pas toen de spoedarts merkte dat de vrouw bevallen was, schakelde die de politie in. Omdat ze zelf haar zwangerschap nog altijd verzweeg. In eerste instantie werd ook geen baby gevonden. Pas dinsdagochtend, toen de politie een grondige huiszoeking uitvoerde in opdracht van het parket, werd de boreling gevonden. Hij was overleden. “Een miskraam”, volgens de papa.

De vader gaf wel een warrige uitleg over de nacht van de feiten. Hij was in de woning aanwezig in de nacht van maandag op dinsdag, maar niet in dezelfde kamer als waar zijn vrouw beviel. Vandaar dat hij van niets wist, houdt hij vol. “Ze wist zelf niet dat ze zwanger was, ze heeft het me toch nooit verteld”, zegt hij. Een verklaring waar de onderzoekers geen genoegen mee namen. Dus werd hij meegenomen voor verhoor en even opgesloten.

Tijdens dat verhoor zei dat de baby doodgeboren is. Dat zijn vrouw niets kan verweten worden. “In paniek heeft mijn vrouw de verkeerde reactie gehad om de baby te verbergen. Ze was bang dat de andere kinderen het lichaampje zouden vinden, vandaar wellicht”, zegt hij.

Het onderzoek loopt volop. Er is een autopsie gebeurt op het lichaampje maar de resultaten worden in het belang van het onderzoek nog niet vrijgegeven. Het parket van Charleroi heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Van een miskraam tot moord, het kan nog alle kanten uit.