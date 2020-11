Italiaanse politie neemt ton pure cocaïne in beslag

De Italiaanse politie heeft donderdag bekendgemaakt dat ze in de haven van Gioia Tauro in Calabrië 932 kg pure cocaïne in beslag heeft genomen. De drugs zaten verborgen in een container met bevroren mosselen afkomstig uit Chili.

De cocaïne heeft een straatwaarde van “ongeveer 186 miljoen euro”, aldus de politie in een verklaring. Ze zat in een container met bevroren mosselen uit Chili, verpakt in 800 pakketten, verborgen in 37 zakken, volgens dezelfde bron.

De haven van Gioia Tauro in Calabrië, het land van de ‘Ndrangheta, de Calabrische maffia, staat al jaren onder speciaal toezicht van de Italiaanse douane en wetshandhaving, aangezien het een van de belangrijkste toegangspoorten is voor drugs op het schiereiland.

De inbeslagname werd uitgevoerd na “een risicoanalyse” op meer dan 2.200 containers afkomstig van het Amerikaanse continent en met behulp van speciale scanners, aldus de verklaring.