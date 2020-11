78 arrestaties tijdens twee maanden “Nachtwacht” in Antwerpen

Antwerpen - Operatie Nachtwacht, de langdurige actie van de Antwerpse lokale politie die gericht is tegen het drugsgeweld, heeft tijdens de eerste twee maanden 78 arrestaties (49 gerechtelijke en 29 bestuurlijke) opgeleverd. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA). De operatie levert echter ook heel wat “waardevolle beeldvorming” over het criminele milieu op, klinkt het.

Operatie Nachtwacht kwam tot stand omwille van de steeds weer opflakkerende golven van drugsgerelateerd geweld in Antwerpen en moet de rust laten weerkeren in de stad. De politie zet dagelijks minstens 50 extra mensen in voor de actie, die zowel ontmoedigend moet werken als informatie moet opleveren over het drugsmilieu en de aanslagen. Er vinden vooral ‘s avonds en ‘s nachts extra patrouilles en controles plaats.

In september en oktober werden zo al 8.931 personen, 7.587 voertuigen en 215 panden gecontroleerd. Dat leidde tot 78 arrestaties en het aantreffen van 59 geseinde personen. Twee “drugspanden” werden verzegeld, er werden 252 gerechtelijke pv’s opgesteld en de politie stelde 477 informatierapporten op. Verder werden kleine hoeveelheden drugs, 17 voertuigen, 17 wapens en ongeveer 22.000 euro cash in beslag genomen.

“Operatie Nachtwacht bewijst duidelijk zijn nut”, klinkt het op het kabinet van De Wever. “Niet alleen door de resultaten op het terrein, maar ook door de waardevolle beeldvorming die de operatie oplevert voor onze veiligheidsdiensten. Bovendien levert deze wijkgerichte werking nuttige ervaring op voor de wijkpolitie, die uiteraard onze ogen en oren op straat zijn.”

De actie blijft ook voortlopen nu er een avondklok is, want “criminelen houden zich nu eenmaal niet aan de regels”, luidt het. Een einddatum is er voorlopig niet.