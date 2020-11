De politie heeft in Eupen twee minderjarigen opgepakt die een terreuractie tegen de politie hadden gepland.

De twee hadden een videoboodschap opgenomen waarin ze trouw aan terreurgroep Islamitische Staat hadden gezworen, weet RTBf.

Het dreigingsniveau zal voorlopig niet wijzigen. Er is al een analyse gemaakt daarrond, en er zijn geen wijzingen nodig omdat de situatie altijd onder controle was, is de redenering, van de veiligheidsdiensten.

