KV Mechelen ontvangt Charleroi zonder Engvall en Vranckx

Malinwa opent vrijdagavond de twaalfde speeldag in 1A met een duel tegen Sporting Charleroi. Om de koploper te verslaan kan Wouter Vrancken niet op Gustav Engvall en Aster Vranckx rekenen.

Engvall kreeg op de woensdagtraining opnieuw last aan de knie die hem al meer dan een jaar teistert. De Zweed deed vandaag een ultieme test, maar moest de training vroegtijdig verlaten. Engvall zal nu Geert Declercq, de specialist die hem ook opereerde, raadplegen voor een opinie.

Ook de zes jongens die nog in quarantaine zitten, ontbreken tegen Charleroi. Het gaat om Togui, Bouzian, Shved, Van den Eynden, Wernersson en de belangrijkste naam Aster Vranckx. Die laatste vijf wachten nog steeds op de resultaten van de coronatest die ze woensdag in Roeselare lieten uitvoeren. Zonder enige groepstraining in de benen vond Vrancken het not done hen te selecteren. Vranckx, Bouzian en Shved zitten al twee weken in afzondering. Van den Eynden en Wernersson één week.

Vrancken: “Geen nieuwe besmettingen is een pak van mijn hart”

Wel opnieuw inzetbaar na een quarantaineperiode van achttien dagen: Thibaut Peyre. De Fransman haalt na twee trainingen opnieuw de selectie. “Van zodra Thibaut weer op het veld staat, doet hij alles aan honderd procent”, zei Vrancken vrijdag op het persmoment. “In de korte partijtjes merk ik wel dat hij meer recuperatietijd nodig heeft dan gewoonlijk. Maar verder stelt er zich geen fysiek probleem.”

Het goede nieuws is dat er deze week geen nieuwe coronabesmettingen bij kwamen. “Dat is een pak van mijn hart”, aldus een opgeluchte Vrancken. “Iedere keer opnieuw is het hout vasthouden. Steven (Defour, red.) bijvoorbeeld was deze week een dag ziek. Hij testte gelukkig twee keer negatief.” Over de prestatie van de 52-voudige Rode Duivel tegen Club Brugge was Vrancken meer dan tevreden. “Niet alleen aan de bal, maar ook zonder bal bracht Steven enorm veel bij. Dat hij de negentig minuten niet volmaakte, was volstrekt normaal. Dat heeft puur met wedstrijdritme te maken, niet met zijn fysieke toestand.” Ook die andere debutant, Sandy Walsh, scoorde punten. “Hij heeft zijn opdracht tegen Club met verve vervuld, en was op geen enkel foutje te betrappen. Chapeau dat hij dit na maanden zonder wedstrijd kon brengen.”

KV stond op Jan Breydel al vroeg 2-0 achter, maar sleepte alsnog een gelijkspel uit de brand. “In de situatie waarin wij zitten (Mechelen staat vijftiende met nog een duel tegoed, red.) is elk punt belangrijk. Het lukte ons eindelijk eens om af te werken. (grijnst) Weinig teams kunnen zeggen dat ze een dubbele achterstand in Brugge nog ophalen. Met nog wat meer efficiëntie hadden we zelfs kunnen winnen.”

“Ik was er geen voorstander van om Van Cleemput te laten gaan”

De drie punten moet dan maar tegen Charleroi volgen, de leider in onze competitie. “Ik vind ze nog sterker dan vorig jaar. Een goed blok in verdedigend opzicht, en gevaarlijk op de omschakeling. Maar zeggen dat het een ploeg is die louter alles dichttimmert, is Charleroi te kort doen. Met Morioka en Ilaimaharitra zit er veel voetballend vermogen in de ploeg. Fall en Gholizadeh zorgen voor snelheid en met Kayembe en Van Cleemput beschikken ze over offensieve backs.” Die laatste is natuurlijk een bekende voor Vrancken. “Los van Walsh die het uitstekend doet, was ik er geen voorstander van om Van Cleemput te laten gaan. Op het moment van zijn vertrek groeide hij weer naar zijn topniveau toe, en stond hij, met zijn invalbeurt tegen Antwerp (hij gaf toen ook een assist voor Hairemans, red.) dicht bij een basisplaats. Ik ben blij voor hem, dat hij een goeie keuze maakte in functie van zijn carrière. Maar ik had het liever anders gezien.”