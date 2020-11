Federaal parket onderschept 11 ton zuivere cocaïne in Antwerpse haven: “Grootste overzeese drugsvangst ooit wereldwijd”

Antwerpen - Speurders hebben vorige week in de haven van Antwerpen een gigantische hoeveelheid cocaïne aangetroffen. De drugs zaten verstopt in vijf containers, zogezegd gevuld met “schroot”, die uit het Zuid-Amerikaanse Guyana kwamen. De vangst is gelinkt aan de bende van de corrupte ex-politiechef Willy Van Mechelen die vorige maand opgerold werd. Bij deze nieuwe ongeziene inbeslagname, met een geschatte straatwaarde van 900 miljoen euro, zouden drie personen opgepakt zijn. “Hallucinante cijfers”, aldus het federale parket.

In de zaak van de Bende Van Mechelen zitten nog steeds 22 mensen in de cel. In de loop van het onderzoek ontdekten speurders dat er nog een schip van de bende onderweg was vanuit Guyana. Dat schip kwam vorige week aan in de haven van Zeebrugge. De containers werden overgeladen en op binnenschepen naar de Antwerpse haven gevoerd. Eindbestemming zou een Nederlands bedrijf net over de grens geweest zijn.

Speurders volgden de lading en kwamen in Antwerpen in actie. De stalen containers met drugs zaten eigenlijk nog eens verstopt in een grote zeecontainer.

Grootste overzeese drugsvangst ooit wereldwijd

Uiteindelijk werd er een reusachtige hoeveelheid van 11.500 zuiver kilo cocaïne aangetroffen. “De grootste overzeese drugsvangst ooit, wereldwijd”, zegt het federaal parket, dat de uitstekende samenwerking prijst tussen de federale speurders van Antwerpen en Limburg en de douane. Het absolute record staat op naam van een schip dat langs de kust van Zuid- naar Noord-Amerika voer met 16 ton cocaïne aan boord.

Gisteren werden door de onderzoeksrechter in Limburg vijf huiszoekingen bevolen in deze nieuwe zaak. Drie in België (Antwerpen en Temse) en twee in Nederland (Landgraaf en Beek). Twee personen werden van hun vrijheid beroofd voor verhoor. De onderzoeksrechter zal later beslissen of zij worden voorgeleid. In Nederland werd één persoon aangehouden met het oog op uitlevering naar België.

Banden met bovenwereld

De container met de historische lading zou toegeschreven worden aan de Bende Van Mechelen die begin oktober opgerold werd na de ontdekking van een container met twee ton drugs in Limburg. Spilfiguur Van Mechelen en 21 anderen zitten sindsdien in de cel. Onder hen ook Lucio Aquino, van de beruchte Limburgse familie waarvan enkele broers in het verleden al veroordeeld werden.

Het federaal parket toonde zich toen zeer tevreden met het ontmantelen van de hele drugsbende. “Uit de voorlopige stand van het onderzoek blijkt dat er een goed gestructureerde, criminele organisatie werd ontmanteld die ervan verdacht wordt om op zeer regelmatige basis grote partijen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar België te verschepen’”, klonk het toen op een persconferentie. “De bende zou banden hebben met de bovenwereld en met verschillende andere criminele organisaties.”