Van Quickenborne over verijdelde terreuractie: “Bewijst dat gevaar niet is geweken”

“Deze zaak toont dat onze veiligheidsdiensten alert zijn, maar bewijst ook dat het gevaar zeker niet is geweken.” Dat is donderdag te horen bij het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in reactie op de arrestaties in Eupen.

In Eupen heeft de politie afgelopen weekend twee minderjarigen, van 16 en 17 jaar oud, gearresteerd omdat ze een aanslag zouden hebben willen plegen. De twee worden verdacht van poging tot terroristische moord en deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie.

Justitieminister Vincent Van Quickenborne was al langer op de hoogte van de zaak. “Zeker sinds de aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk, werken onze veiligheidsdiensten dag en nacht”, is te horen bij zijn kabinet. “Ze patrouilleren ook op op de sociale media. Maar ondanks de hechte samenwerking tussen de inlichtingendiensten, de politie en OCAD, beseffen we dat het nulrisico niet bestaat.”