Club Brugge heeft nog dertig procent kans om door te stoten in de Champions League

Club Brugge heeft zichzelf woensdag in de voet geschoten in de Champions League door met 0-3 in eigen huis te verliezen van Borussia Dortmund. Halfweg de groepsfase heeft de Belgische landskampioen nog dertig procent kans om door te stoten naar de achtste finales van het kampioenenbal, dat berekende de gespecialiseerde website fivethirtyeight.com.

Halfweg de groepsfase in Groep F van de Champions League parkeert Club Brugge op de derde plaats, met vier punten uit drie matchen. Dat is er eentje minder dan Lazio en twee minder dan leider Dortmund. FC Zenit is laatste met amper één puntje. Club trekt over drie weken naar Dortmund, ontvangt een week later Zenit en moet op de slotspeeldag op bezoek bij Lazio.

FiveThirtyEight, gespecialiseerd in kansberekening in onder meer het internationale voetbal op basis van een eindeloos aantal parameters, voorspelt dat Club Brugge nog dertig procent kans overhoudt om door te stoten in de Champions League. De Belgische landskampioen heeft nog vijf procent kans om groepswinnaar te worden en nog vijfentwintig procent kans om tweede te worden in zijn poule. De grootste kans (zesenveertig procent) is dat Club op de derde plaats blijft en na Nieuwjaar in de Europa League aan de bak gaat. Verder berekende de website dat blauw-zwart in de Champions League nog zes procent kans heeft om de kwartfinales te bereiken.

Borussia Dortmund staat er uiteraard het beste voor. De kans dat de Duitsers de achtste finales halen schat FiveThirtyEight in op maar liefst 96 procent. Na Bayern München (26%), Manchester City (17%), FC Barcelona (10%) en Liverpool (7%) worden de Borussen zelfs geprognosticeerd als vijfde grootste kanshebber op de eindzege.

Kansen in Groep F

Borussia Dortmund

1e plaats in de poule: 78%

2e plaats in de poule: 18%

3e plaats in de poule: 4%

4e plaats in de poule: 0%

Club Brugge

1e plaats in de poule: 5%

2e plaats in de poule: 25%

3e plaats in de poule: 46%

4e plaats in de poule: 24%

Lazio

1e plaats in de poule: 16%

2e plaats in de poule: 47%

3e plaats in de poule: 27%

4e plaats in de poule: 10%

FC Zenit

1e plaats in de poule: Minder dan 1%

2e plaats in de poule: 10%

3e plaats in de poule: 24%

4e plaats in de poule: 65%

