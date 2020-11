Onveilige situatie op school in Den Bosch om cartoon Mohammed

Een leraar maatschappijleer van het Pierson College in Den Bosch, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Noord-Brabant, voelt zich onveilig als gevolg van onrust rond een lesuur over vrijheid van meningsuiting. Daarin werd ook een cartoon van Mohammed getoond.

Een leerling maakte een foto van een dia die tijdens de les vertoond werd en verspreidde die via sociale media. Dat leidde volgens de school tot onrust en emotionele reacties bij een aantal leerlingen en ouders, blijkt uit een brief die de school verstuurde aan ouders. Volgens de school is door verspreiding van uit zijn verband gerukt beeldmateriaal “een onveilige situatie gecreëerd voor de docent en anderen op school”, staat in de brief.

“Voor de directie en de veiligheidscoördinator was dit reden om externe ondersteuning in te schakelen. Gemeente, calamiteitenteam en politie hebben de school geadviseerd en monitoren deze situatie. Ook de betreffende docent wordt ondersteund vanwege gevoelde onveiligheid.”

In Rotterdam is een leraar ondergedoken vanwege een cartoon die hij in de klas had hangen. Daarop was een onthoofd persoon te zien, met op zijn T-shirt de tekst ‘Charlie Hebdo’, die zijn tong uitsteekt. Tegenover hem stond een islamitische extremist met een zwaard.

Imam Yassin Elforkani houdt voorlopig geen vrijdagpreek in de Blauwe Moskee in Amsterdam. Hiertoe is besloten omdat hij de afgelopen dagen veel doodsbedreigingen heeft gekregen, bevestigt de imam een bericht in Het Parool. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Elforkani kan niet zeggen of hij wordt beveiligd.

De geestelijke ligt onder vuur nadat hij vorige week had opgeroepen tot het verbieden van het beledigen van de profeet Mohammed. Hij zei dit naar aanleiding van de recente terroristische aanslagen in Frankrijk.