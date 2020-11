Zwitsers-Europese ruimtetelescoop vermeed botsing met brokstuk in de ruimte

De Zwitsers-Europese ruimtelescoop CHEOPS heeft aan de rand van een catastrofe gestaan, zo heeft de Universiteit van Genève donderdag meegedeeld. Begin oktober heeft het ruimtetuig, waarin ook de universiteit van Luik participeert, een manoeuvre moeten doen om een botsing met ruimteschroot te vermijden. Het betrof een brokstuk van de Chinese satelliet Fengyun 1C met de grootte van een brik melk.

De wetenschappers waren al op 30 september op de hoogte gebracht dat ruimteschroot op het traject zat van de telescoop. Zo een nadering kan extreem gevaarlijk zijn. Wanneer een brokstuk van een cm botst met een ander object komt er energie vrij zoals bij een handgranaat die ontploft.

Volgens de berekeningen zou het brokstuk zich op 500 meter van de telescoop hebben bevonden. Het risico op een botsing is dan 1:10 000. Als het zover zou zijn gekomen zou de CHEOPS vernield zijn geweest.

Om dit te vermijden is beslist de baan van de telescoop 56 meter te verlagen. Uit veiligheidsoverwegingen is het instrument op 1 oktober stilgelegd. De dag daarop draaiden de motoren van de CHEOPS 1,5 seconde en veranderde de baan succesvol. Het brokstuk vloog ongeveer drie kwartier later aan 3.140 meter per seconde op een afstand van ongeveer een km voorbij.

De CHEOPS moet meer leren over de karakteristieken van exoplaneten en is op 18 december gelanceerd.

De Fengyun 1C is een Chinese weersatelliet. Na uit dienst te zijn genomen is zij in januari 2007 door Peking gebruikt bij een succesvolle test voor het vernietigen van een kunstmaan met een van op de grond afgevuurde oorlogsraket. Er ontstond toen een golf van protest vanwege het gevaar dat de ontelbare brokstukken voor andere ruimtetuigen vormen.