Donald Trump dreigt ermee naar het Hooggerechtshof te stappen, maar kan dat zomaar? En kan hij zo winnen?

“We stappen naar het Hooggerechtshof. Dit is fraude.” Het waren ongeziene uitspraken die Donald Trump woensdag deed. Maar moeten de aanhangers van Joe Biden zich daar zorgen over maken? “Er is op dit moment geen enkel bewijs dat er iets onregelmatigs is gebeurd tegen de Grondwet in”, zegt Amerikakenner Frank Albers. Maar opvallend: in 2000 speelde het Hooggerechtshof alvast wél een cruciale rol in de presidentsverkiezing.