Marc Brys over zijn ‘nee’ tegen Racing Genk: “Er zijn in Leuven nog meer mogelijkheden dan ik dacht”

Op zijn wekelijkse persbabbel is Marc Brys teruggekomen op zijn ‘nee’ tegen Racing Genk, dat hem wilde overnemen als coach. Hij ging het gesprek met de Limburgers aan, maar besliste na een onderhoud met de OHL-top om in Leuven te blijven. “Ik verkies om over een paar jaar kampioen te spelen met OHL”, zegt Brys, die momenteel onderhandelt met de Leuvenaars over een verbeterd contract.

De absolute topkandidaat was Marc Brys bij Racing Genk om Jess Thorup op te volgen. Hij mocht zijn assistenten meenemen en had oren naar het voorstel. “Ik heb als individu mijn ambities. De Belgische titel wil ik absoluut op mijn palmares en ik was gecharmeerd door het voorstel van Genk dinsdagavond”, vertelt Brys.

Een onderhoud met de OHL-top woensdag overtuigde hem om in Leuven te blijven. “Ik sprak zelfs met de CEO van Leicester en de vice-president van King Power. Daaruit kwam een plan naar voren waarvan ik nog te weinig op de hoogte was. Er zijn nog meer mogelijkheden in Leuven dan ik dacht, de slagkracht is enorm en ik krijg de mogelijkheid om mee te werken aan dat verhaal. Ik verkies om over een paar jaar kampioen te spelen met OHL.” Ook niet onbelangrijk: Brys en zijn assistenten spreken op dit eigenste moment met OHL over een verbeterd contract.

Ondertussen bevindt Brys zich ook op een ander vlak in een lastig parket. Hij bereidt een wedstrijd voor die er waarschijnlijk niet komt. OHL ontvangt zaterdag Moeskroen, maar daar zijn 25 spelers besmet met het coronavirus. “De onzekerheid is vervelend. Als er iets is wat een trainer niet wil, dan is het onduidelijkheid”, zegt Brys. “We bereiden ons voor alsof de wedstrijd gewoon doorgaat. Ik heb tegen mijn spelers gezegd: zaterdag spelen wij tegen Moeskroen.”

Als de wedstrijd wordt afgelast zitten de Leuvenaars 23 dagen zonder competitie. Bij OHL hebben ze alvast een alternatief voorzien voor Moeskroen. Zaterdag oefenen ze tegen Union, een week later wacht tijdens de interlandbreak een nieuwe oefenpot tegen Lommel.