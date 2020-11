Charleroi heeft de samenwerking met Stergos Marinos stopgezet. Dat maakte de club donderdag bekend.

De 33-jarige Griekse verdediger speelde sinds 2013 voor de Karolo’s. Hij kwam toen transfervrij over van Panathinaikos. Hij droeg het shirt van Charleroi in 183 wedstrijden maar paste dit seizoen niet meer in de plannen van coach Karim Belhocine. Charleroi is na elf wedstrijden leider in de Jupiler Pro League en speelt vrijdagavond in Mechelen. (belga)