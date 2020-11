Joseph Reynaerts, de Belgisch zanger die in 1988 deelnam aan het Eurovisiesongfestival, is overleden. Dat meldt Sudinfo. Hij overleed op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van Covid-19.

Reynaerts stierf in de nacht van woensdag op donderdag. De Luikenaar vertegenwoordigde met het lied Laissez briller le soleil in 1988 ons land op het Eurovisiesongfestival in Dublin, waar hij op de achttiende plaats van 21 deelnemers eindigde. De man begon op zijn achttiende zijn zangcarrière.