WhatsApp lanceert berichten met vervaldatum

WhatsApp rolt deze maand een nieuwe functie uit: gebruikers zullen berichten kunnen sturen die vanzelf weer verdwijnen na 7 dagen. Dat meldt het bedrijf in een blogpost.

Momenteel blijven de chatberichten standaard nog allemaal op de smartphone staan. “Het is fijn om herinneringen van vrienden en familie te hebben. Maar de meeste berichten die we verzenden, hoeven niet eeuwig te worden bewaard”, zegt het bedrijf. Wereldwijd gebruiken meer dan 2 miljard mensen de app.

WhatsApp-gebruikers zullen per gesprek kunnen instellen dat berichten zeven dagen na de verzending automatisch worden gewist. In groepsgesprekken zullen alleen de beheerders de functie kunnen inschakelen. De termijn van 7 dagen geeft volgens het bedrijf gemoedsrust omdat gesprekken niet permanent zijn, maar is lang genoeg om niet te vergeten waarover de chat ging.

WhatsApp wijst er zelf op dat het systeem niet waterdicht is. Gesprekspartners kunnen screenshots of kopieën maken om tekst alsnog langer te bewaren. Foto’s verdwijnen ook na zeven dagen uit het gesprek, maar blijven wel slingeren op de smartphone als de functie “automatisch downloaden” niet is uitgeschakeld.