Handel in jaguars vanuit Zuid-Amerika naar China piekt

Criminele bendes die vanuit Bolivië en andere landen van Zuid-Amerika opereren hebben een gecompliceerd netwerk opgezet om delen van jaguars naar China te smokkelen. Dat blijkt uit een rapport dat donderdag gepubliceerd werd.

De jaguar is de grootste katachtige op het Amerikaanse vasteland. Er leven er nog zo’n 208.000 in het wild, wat hen volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN) het predicaat “bijna met uitsterven bedreigd” oplevert.

De Earth League International (ELI), die op vraag van de Nederlandse tak van de IUCN een undercoveroperatie uitvoerde, sprak met 25 bronnen in Bolivië en 50 in andere Latijns-Amerikaanse landen.

In Bolivië, waar tot 3.000 jaguars in het wild leven, hebben infrastructuur- en ontwikkelingsprojecten en een toevloed aan Chinese bedrijven gezorgd voor een opstoot van de handel in jaguars door onder meer bepaalde delen van de wildernis vrij te geven.

“Chinezen schrijven delen van de jaguars medicinale krachten toe. Daarnaast worden hun tanden vaak gebruikt in juwelen om te pronken met sociale status”, zegt Andrea Crosta from ELI. “Ons team kreeg honderden tanden te zien van jaguars die te koop aangeboden werden.”

De handel wordt gedreven door Chinezen die in Zuid-Amerika wonen. De kopers zijn Aziaten, hoofdzakelijk uit China, maar Bolivianen opereren vaak als tussenpersoon.

De criminelen hebben volgens IUCN een netwerk uitgebouwd dat hen toelaat makkelijk delen van jaguars te smokkelen, vaak per vliegtuig. Er wordt meestal smeergeld gegeven aan hoge officieren bij de politie om dat te bewerkstelligen, klinkt het.