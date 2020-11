Federale regering beslist over nieuwe steunmaatregelen

De federale regering buigt zich over een resem maatregelen om bedrijven te steunen die door de tweede lockdown gedwongen zijn om de deuren te sluiten. Het hele arsenaal dat in maart-april werd ingezet, ligt weer op tafel. “We gaan het warm water niet uitvinden hé”, geeft een bron aan.

Voor een stuk kijkt het kernkabinet naar de steun die voor de horeca werd uitgeschreven. Die kan een beroep doen op een dubbel overbruggingsrecht, de tijdelijke werkloosheid voor zelfstandigen zeg maar. Daarnaast krijgt de horeca uitstel van betaling op zijn sociale bijdragen en kan hij beroep doen op een globaal systeem van uitstel van betaling. Dat is bovenop de Vlaamse steun, die goed is voor 10 procent van de omzet van een bedrijf. Daarnaast ligt ook een verdere verlenging van de tijdelijke werkloosheid zelf op tafel. Veel bedrijven en werknemers zullen daarop moeten rekenen om te overleven.

Minister van Zelfstandigen en KMO’s David Clarinval (MR) liet aan Franstalige media verstaan dat voor zijn portefeuille alleen al zo’n 38 maatregelen op tafel liggen.

Het probleem is dat de federale regering nu voor de tweede keer op een jaar tijd de portefeuille fameus moet opentrekken. In de tabellen die de regering aan Europa overmaakte, ging het over 12,7 miljard euro aan steunmaatregelen in 2020. “En ook volgend jaar laten we niemand achter”, maakt premier Alexander De Croo (Open VLD) zich sterk. “We zullen blijven doen wat nodig is om iedereen zoveel mogelijk te steunen en de kans te geven deze moeilijke periode te overbruggen.”