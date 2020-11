Onze man liep mee op Covid-afdeling: “De zwaarste gedachte is: ik had meer kunnen doen”

Jette -

Eén week geleden stond de CEO van het Brusselse Universitaire Ziekenhuis mee op het dak: stop aan alles wat ervoor zorgt dat het personeel overspoeld wordt. Sindsdien is het aantal nieuwe opnames niet gestopt. Gisteren weer tien, waardoor de kaap van honderd behandelde coronapatiënten opnieuw overschreden is. Ondertussen staat het verplegend personeel aan een lopende band die in acht maanden amper stopte.