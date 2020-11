Helemaal alleen in het Witte Huis: de Republikeinen hebben president Trump niet meer nodig, integendeel

President Donald Trump spartelt om de macht te behouden. Dat zijn juridische team in verschillende staten rechtszaken heeft aangespannen, kan men in zijn partij nog een beetje begrijpen. Zijn verklaring dat hij gewonnen heeft en dat het tellen moet stoppen, valt slecht in de brede entourage die hem tot nu door dik en dun steunde. Trump speelt een roekeloos spel. Zonder de steun van de Republikeinse partij redt hij het zeker niet. De harde realiteit is dat de partij hem eigenlijk niet echt meer nodig heeft. Integendeel zelfs.