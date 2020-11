Omstreden ‘heks’ bijt van zich af: “Ik hoop dat de rust aan mijn voordeur weerkeert”

Sint-Jans-Molenbeek -

Het is ondertussen al enkele avonden onrustig in Molenbeek aan de voordeur van een zogenaamde heks. Het gaat om een 54-jarige man die beweert magie te beheersen om uitdrijvingen uit te voeren. Begin deze week belandde hij echter in het oog van de storm en moest de politie zelfs tussenbeide komen.