Autoriteiten treffen maar liefst 164 uitgehongerde honden aan in piepklein huisje in Japan

De Japanse autoriteiten deden vorige maand een vreemde ontdekking: in een huis van amper dertig vierkante meter groot vonden ze liefst 164 honden, uitgehongerd. En dat is niet voor het eerst. De problematiek is het gevolg van armoede, isolatie en een ouder wordende bevolking.

De vondst deed zich vorige maand voor in een huis in Izumo, in het westen van Japan, na klachten van buren. De honden werden onder tafels en stoelen aangetroffen en volgens Kunihisa Sagami, het hoofd van dierenrechtenorganisatie Dobutsukikin, was de vloer bedekt met uitwerpselen.

De autoriteiten klopten zeven jaar geleden ook al aan bij het bewuste huis, nadat buren klaagden over geur- en lawaaioverlast. Maar ze raakten er toen niet binnen omdat het gezin van drie hen toegang weigerde. Later vertelden ze dat ze het geld niet hadden om de dieren te steriliseren of castreren, en de honden daarom zo in aantal toenamen. Er worden nu opvanggezinnen voor hen gezocht.

Armoede

Het is niet de eerste keer dat zo‘n hoog aantal dieren in een woning werd gevonden. Zo werd in juni een vijftiger gearresteerd nadat bij hem 66 honden werden aangetroffen. In maart werden liefst 238 katten ontdekt in een huis in noord-Japan, en in Tokio werden ook al 163 katten gevonden bij een vrouw en haar oudere moeder.

Een analyse door het ministerie van 368 zaken toonde aan dat zo’n dertig procent van de baasjes ouder is dan zeventig, van wie een significant aantal dementie heeft. Meer dan de helft van de ondervraagde personen zei ook dat ze in moeilijke omstandigheden leven, waaronder armoede, gezondheidsproblemen en isolatie. Om de problematiek tegen te gaan, zijn de straffen voor dierenmishandeling verhoogd en worden eigenaren bij wie overfokkerij een risico vormt, gedwongen hun dieren te steriliseren.