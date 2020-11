UITSLAGEN VERKIEZINGEN AMERIKA. De stand van zaken in de vijf staten die zullen bepalen wie president wordt

De kiesstrijd in de VS blijft - bijna twee dagen na het sluiten van het laatste stemlokaal - nog steeds ongemeen spannend. Momenteel zijn er nog 6 staten waar de resultaten nog niet volledig bekend zijn. Op dit moment ligt Joe Biden nog steeds voorop, hij haalde al 253 kiesmannen binnen. Donald Trump volgt met 214 kiesmannen. Wie er 270 binnenhaalt, wint de verkiezingen en mag zich de 46ste president van de Verenigde Staten noemen. Alaska gaat allicht naar Trump, maar in de overige 5 gaat het nek-aan-nek. Een overzicht van waar het er nog om spant.