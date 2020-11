Ook ambtenaren moeten aan coronaregels geloven: twee dagen per week thuiswerk wordt de norm

Wie er nog aan zou twijfelen: ook na corona zullen we meer aan thuiswerk doen. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) wil het goede voorbeeld geven en streeft naar gemiddeld twee dagen thuiswerk per week voor iedere ambtenaar. Dat staat in haar beleidsnota.

Toch wil De Sutter waken over het evenwicht tussen werk en privé in tijden van thuiswerk. Daarom maakte ze ook van het recht om onbereikbaar te zijn een speerpunt in haar beleid. De Sutter doet dat om te vermijden dat telewerkers ook na de uren te veel bezig blijven met hun job. De kersverse minister klopte ook in het Europees Parlement al op diezelfde nagel.

Voor De Sutter is het thuiswerk een dubbele besparing: er is minder verkeer op de weg én de overheid kan verder besparen op gebouwen om al die ambtenaren in onder te brengen. Eerder besliste ook de Vlaamse overheid al om veel meer in te zetten op thuiswerk en een aantal gebouwen van de hand te doen.