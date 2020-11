Nieuwe wet maakt verpleging door niet-verpleegkundigen mogelijk: “Noodmaatregel voor mensen in de vuurlinie”

Bij een tekort aan verplegend personeel kunnen verplegende taken tijdelijk ook uitbesteed worden aan wie daar eigenlijk niet voor opgeleid is. Die noodmaatregel, ingediend door SP.A met steun van PS, CD&V, Open VLD, MR en Groen/Ecolo, werd donderdag in spoedprocedure door de Kamer goedgekeurd. Enkel PVDA, CDH en Défi stemden tegen.

Concreet maakt de nieuwe wet het tot april 2021 mogelijk dat verpleegkundigen een deel van hun werk doorschuiven naar (nieuwe) collega’s die daar eigenlijk niet bevoegd voor zijn. Strikt genomen kan dat iedereen zijn, maar in de Kamer klonk donderdag dat vooral gemikt wordt op oud-verpleegkundigen, studenten in opleiding of kinesitherapeuten. Met de nieuwe wet wil de regering vermijden dat er in volle crisis een gebrek aan “handen aan het bed” is. Of, zoals minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) het verwoordde: “Zullen er echt nog mensen sterven, gewoon omdat we onvoldoende handen hebben?” Volgens de minister zijn in de tweede golf intussen 2.338 landgenoten gestorven aan corona.

Toch betekent het niet dat straks iedereen zomaar inspuitingen mag geven: een aantal specifieke handelingen wordt expliciet verboden. Vandenbroucke benadrukte meermaals dat de nieuwe wet geen opvordering van personeel inhoudt en dat het geen minachting is tegenover de verpleegkundigen. “Er loopt momenteel veel fout in onze gezondheidszorg en de frustraties daarover – ook van het personeel – zijn meer dan terecht.” Hij engageerde zich om ook structureel werk te maken van meer personeel en betere omstandigen, naast deze “preventieve noodmaatregel voor de mensen in de vuurlinie”.