Jagers mogen avondklok overtreden om “populatie everzwijnen te controleren”

De jagers halen hun slag thuis. Het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken geeft hen voortaan de toestemming om de avondklok te overtreden die in heel het land geldt, en ook ’s nachts te jagen. Het betreft wel enkel de zogezegde ‘bijzondere jacht’ op everzwijnen, en dat om “deze populatie en de overlast te controleren”, aldus het Crisiscentrum.

Vooral in de provincies Limburg en Antwerpen veroorzaken de talrijke zwijnen grote schade aan gronden en gewassen. De jagers drongen sinds de strikte invoering van de avondklok twee weken geleden op een afwijking aan. Ook toen deze zomer in de provincie Antwerpen een avondklok werd ingesteld, kregen de jagers van Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx een uitzondering. Reden is dat het bijzonder moeilijk is om overdag op everzwijnen te jagen, met als gevaar dat het aantal dieren nog verder aangroeit, en nog meer schade veroorzaakt.