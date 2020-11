Maradona mag mogelijk morgen al naar huis

Diego Armando Maradona, twee dagen geleden met succes geopereerd aan het hoofd, mag mogelijk vrijdag het ziekenhuis al verlaten, verkondigde zijn dokter.

“Het idee is dat hij nog een dag onder toezicht blijft. Maar hij zou het ziekenhuis graag zo snel mogelijk willen verlaten. Na discussie met ook andere dokters gaat iedereen akkoord dat hij morgen mag vertrekken. Nog één extra dagje moet hij dus wel worden gemonitord”, verklaarde zijn dokter Leopoldo Luque in het ziekenhuis van Olivos, gelegen in de buitenwijken van Buenos Aires, waar de Argentijnse voetballegende werd geopereerd.

“We zijn heel tevreden, hij kan wandelen, hij kan praten. Het is nog heel vroeg voor conclusies, maar zijn recuperatie is fantastisch verlopen”, voegde de dokter toe. “Ook de de resultaten van de scanner zijn uitstekend.”

De Argentijnse voebalster werd aan het hoofd geopereerd wegens een subduraal hematoom, een bloeding bij de hersenen. Eerder vandaag geraakte bekend dat er geen neurologische complicaties zijn.

De voormalige wereldkampioen, die net zijn 60e verjaardag heeft gevierd, kende de laatste jaren heel wat gezondheidsproblemen vanwege overgewicht, een verslavingsproblematiek en een ongezonde levensstijl. (belga)