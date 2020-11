Binnenkort kan je Barcelona verkennen in een vliegende taxi

De Spaanse luchtvaartautoriteit Enaire heeft aangekondigd dat het in 2022 plant om de eerste vliegende taxi’s te demonstreren in Barcelona en Santiago De Compostela. Het is nog onduidelijk hoe die bemand zullen worden of zelfs hoe ze eruit zullen zien.

De autoriteit werkt aan twee Europese projecten rond vliegende taxi’s en het gebruik van drones om goederen te leveren, liet het weten. “Het plan is om voor beide projecten in 2022 luchttaxi’s in Europa te demonstreren”, stelde Enaire in een verklaring. “Enaire zal de vlucht beheren van de eerste luchttaxi’s in Spanje, die dat jaar zullen plaatsvinden in Barcelona en Santiago de Compostela.”

Directeur-generaal Ángel Luis Arias voegde daar nog aan toe: “We moeten stedelijke mobiliteit naar de derde dimensie brengen: het luchtruim. En we moeten het zo efficiënt en duurzaam mogelijk doen.”