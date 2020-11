Apothekers zien opvallende trend door coronaregels: “Normaal verkochten we hier 20 dosissen van. Nu twee”

Hoestsiroop, keelpastilles en zelfs middeltjes tegen buikgriep: sinds maart blijven ze onaangeroerd in de schuif van de apotheek liggen. Door de maatregelen tegen het coronavirus krijgen ook banale ziektekiemen het moeilijk. Al zien apothekers nog een verklaring: “Mensen hebben angst om met een mogelijke coronahoest tot bij ons te komen.”

Het is een geluk bij een ongeluk. Door de mondmaskers, het afstand houden en vooral het beperken van onze contacten hebben we veel minder last van alledaagse infecties. De regelmatige keelpijn lijkt wel ...