Al een geluk werd Coosemans opgevist: 17-jarige keeper Owen Jochmans viel in extremis geblesseerd uit bij AA Gent

Al een geluk dat AA Gent Colin Coosemans nog op de Europese lijst kon bijschrijven. Vanuit Belgrado bereikten ons berichten dat de 17-jarige Owen Jochmans - die aanvankelijk in doel moest staan - zich woensdag heeft geblesseerd op de laatste training. Hij zit dus niet eens op de bank. Nu mag er Coosemans echt niets overkomen, want de enige overgebleven reservekeeper is dan de 16-jarige René Vanden Borre.