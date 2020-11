Pedro Debruyckere over opgroeien in tijden van crisis: “De angstgeneratie? Onze kinderen kunnen wel wat hebben”

Corona, klimaat, terreur. Het zijn pittige tijden. Maar als we van de huidige generatie jongeren geen angstgeneratie willen maken, zijn we daar als ouders mee verantwoordelijk voor. Dat zegt pedagoog Pedro De Bruyckere in Met de kinderen alles goed, over opgroeien in crisistijd. “Luister. Bied realistische hoop. En veeg niet alle obstakels voor je kind zijn voeten weg.”