Eerste lading sneltests is aangekomen in ons land: zo zullen ze ingezet worden

De interfederale Taskforce Testbeleid, onder leiding van professor Herman Goossens en coronacommissaris Pedro Facon, breidt de teststrategie in de strijd tegen het coronavirus grondig uit. De eerste lading sneltests, die de federale overheid en de deelstaten hebben aangekocht, zijn aangekomen in ons land en zullen worden ingezet om corona op te sporen in onder meer ziekenhuizen, bedrijven en scholen.

De nieuwe sneltests zullen evenwel niet gebruikt worden in de woon-zorgcentra. Daar blijft men voorlopig nog vasthouden aan de klassieke PCR-test. Die wordt ook afgenomen door middel van een neusswab, net als de nieuwe sneltest. Maar het duurt heel wat langer om zo’n PCR-test te analyseren.

Daarnaast zal de overheid ook andere pilootprojecten op poten zetten. Zo zal worden gekeken of ook speekseltesten aan de nodige kwaliteitsvereisten voldoen. Zelfs speurhonden, die het coronavirus via hun reukzin kunnen herkennen, zouden op termijn weleens ingezet kunnen worden in de strijd tegen het virus.