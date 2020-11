Wild in het rond schieten in de hoop iets te raken: Trumps juridisch offensief dient meer dan de uitslag aanvechten

Onder aanvoering van zijn advocaat Rudy Giuliani is het team van Trump begonnen aan de juridische veldslag. Stapels klachten zijn ingediend in verschillende county’s van de belangrijkste swingstates die Trump dreigt te verliezen. Het lijkt sterk op een wanhoopspoging. Om de speld in de hooiberg te vinden om de verkiezingsuitslagen echt te kunnen beïnvloeden.