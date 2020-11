Het huzarenstukje van levensechte kunst: 130 jaar oud werk van Ensor krijgt een remake, en onze man doet mee

Plots sta ik in de avondlijke branding van Oostende, in blauwe zwembroek en met kiekenvlees op de armen. Links van me een Limburgse jongen die de zeewind verbijt, iets verder een meisje met een gouden kroon op haar hoofd. Ben ik gek geworden? Nee, dit is mijn poging om een stukje Belgische kunstgeschiedenis mee in leven te houden. En of de herinterpretatie van Ensors ‘De baden in Oostende’ geslaagd is. Met dank aan honderd figuranten en één fotograaf.