Ex van vermoorde zakenman al voor zesde keer vrijgelaten in aanslepend onderzoek: “Een record”

Pelt -

In het aanslepende onderzoek naar de zogenaamde Peltse villamoord is Jouhara A. (48) opnieuw in vrijheid gesteld. De ex van de vermoorde zakenman Marcel Van Hout (51) belandde in drie jaar onderzoek al zes keer achter de tralies. “Dat aantal is volgens mij een record. In mijn hele carrière heb ik het alleszins nog nooit meegemaakt dat iemand zes keer in dezelfde moordzaak aangehouden wordt”, zegt haar advocaat Sven Mary.