Oud-politiechefs Slovakije opgepakt in zaak vermoorde journalist

In Slovakije zijn meerdere ex-politiechefs opgepakt vanwege de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vriendin Martina Kusnirova in 2018. Justitie verdenkt hen ervan een crimineel netwerk te vormen.

De Slovaakse tv toonde beelden van de arrestaties van zeker vier voormalige hooggeplaatste politiemensen. De Slovaakse politie onderzoekt sinds de moorden corrupte netwerken binnen justitie- en politiekringen.

Een 37-jarige ex-soldaat kreeg in april 23 jaar gevangenisstraf voor het uitvoeren van de huurmoorden. Het veronderstelde brein achter de moord, de invloedrijke zakenman Marián Kocner, werd in september vrijgesproken.

LEES OOK. Verdachte bekent na twee jaar moord op Slovaakse journalist Jan Kuciak en diens verloofde

Justitie is in beroep gegaan. Volgens aanklagers wilde de miljonair wraak nemen omdat Kuciak kritische berichten over hem had geschreven. Kocner zit overigens een celstraf van 19 jaar uit vanwege een fraudezaak.

De moorden leidden tot protesten in heel het land en tot de val van de toenmalige regering van premier Robert Fico.