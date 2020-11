Vaker thuiswerken en loon wordt opgetrokken: Defensie doet er alles aan om leegloop te voorkomen

Militairen mogen vaker thuiswerken en hun loon wordt opgetrokken in een bijna ultieme poging de job aantrekkelijker te maken. Hard nodig, aldus defensieminister Ludivine Dedonder (PS): “Het aantal militairen daalt pijlsnel, we verliezen veel ervaring en kennis.” Ze vreest zelfs met te weinig militairen te eindigen, waardoor er geen “effectieve defensie” meer is.