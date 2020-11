Boven de Wolken nam al 2.000 foto’s van sterrenkindjes: “De foto’s zijn zo spontaan, bijna alsof alles normaal was”

Ze zijn het stralende zonnetje op miljarden foto’s overal ter wereld. Baby’s, nieuw ­leven, het wonderlijkste aller wonderen. Maar niet altijd loopt het goed af. Soms nog tijdens de zwangerschap, soms bij de bevalling, soms in de uren of dagen na de geboorte. Dan wordt het zonnetje een sterrenkindje. En dan staan de fotografen van Boven de Wolken paraat. Om foto’s te maken die de pijn overstijgen. Onlangs al voor de tweeduizendste keer. Hoe belangrijk dat is, vroegen we aan Julie, zelf neonatologe en ­sterrenmama. Aan Leonie, die in mei haar Rafaël moest laten gaan. En aan Cindy, één van de 170 vrijwillige fotografen.