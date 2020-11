Roberto Martinez roept Romelu Lukaku en Eden Hazard gewoon op

Bondscoach Roberto Martinez maakt vandaag zijn selectie bekend voor de interlands tegen Zwitserland, Engeland en Denemarken. Romelu Lukaku en Eden Hazard zitten in de omvangrijke selectie – andermaal meer dan 30 spelers –, maar of Lukaku in actie zal komen, is maar de vraag.

Romelu Lukaku heeft hinder aan de adductoren en miste daardoor met Inter de wedstrijden tegen Parma en Real Madrid. Zijn coach Antonio Conte zet de medische staf in Milaan onder druk om hem fit te krijgen voor zondag tegen Atalanta. Tegelijkertijd wil de Inter-trainer ook niet te veel risico nemen met zijn 27-jarige aanvaller, want een adductorenletsel is heel lastig en te vroeg wederoptreden kan het seizoen in gevaar brengen. Conte staat daar in een spreidstand: als Lukaku zondag speelt, is er geen reden waarom hij niet voor de Duivels kan spelen. Komt Lukaku niet in actie, dan kan Conte er bij hem op aandringen om extra rust te nemen.

Eden Hazard zal er na bijna een jaar afwezigheid ook weer bij zijn. Hij is fit en doet volop mee bij Real Madrid. Hetzelfde geldt voor zijn broer Thorgan bij Borussia Dortmund. Courtois, Vertonghen, De Bruyne en Mertens zijn ook terug. Omdat de coronamaatregelen nog altijd niet zijn versoepeld in Japan, is het nog steeds moeilijk om Vermaelen naar België te krijgen. Ook Vanheusden zal er niet bij zijn wegens zijn knieblessure. Carrasco is twijfelachtig met een spierletsel.