Assisenproces te pijnlijk voor slachtoffers aanslagen Brussel: “Ze willen niet maandenlang dag in, dag uit daaraan herinnerd worden”

Op 7 december bepaalt de raadkamer wie van de 13 verdachten van de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem zich voor het gerecht moet verantwoorden. Verrassend genoeg hoeft een assisenproces niet per se voor alle slachtoffers of nabestaanden. “Niet de procesvorm, wel de strafmaat is belangrijk”, aldus Philippe Vansteenkiste van slachtoffervereniging V-Europe.