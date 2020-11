Waar is Michel Vlap? Nederlander stond sinds 16 augustus niet meer in de basis bij Anderlecht

Bij de competitiestart stond hij nog gewoon in de basis, ondertussen verdween Michel Vlap naar het achterplan. Hij werd dan wel getroffen door corona, maar ook nu hij hersteld is, komt hij niet meer aan de bak. De op twee na duurste aankoop ooit van paars-wit stond de afgelopen maanden slechts één minuutje­ tussen de lijnen­. Heeft hij het pleit op de tien definitief verloren van Percy Tau? We gaan samen met analist Franky­ Van der Elst op zoek naar antwoorden.