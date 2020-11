Pieter Gerkens na de nederlaag van Antwerp tegen LASK: “Zij scoren wel, wij niet”

Een moeilijke wedstrijd ging het worden, een moeilijke wedstrijd is het geworden. Dat concludeerde Pieter Gerkens na de nipte nederlaag tegen het Oostenrijkse LASK Linz.

“We wisten op voorhand dat het moeilijk ging worden”, analyseerde Gerkens. “Het was overal man tegen man. Het verschil is dat zij scoren en wij niet.”

Antwerp startte flauw, vond Gerkens. “We wonnen het eerste half uur geen duels, we kwamen niet direct in de match. Ook met een man meer kregen we niet veel kansen. Dat gebeurt wel vaker. Zij trokken zich terug voor eigen doel. We hadden kansen moeten creëren maar de laatste pass ontbrak en dat is ons zuur opgebroken. Centraal lag weinig ruimte, dat wisten we. Daarom zochten we naar de flankvoorzetten maar die kwamen er niet uit.”

En nu? Gerkens: “We moeten proberen in LASK een punt te pakken en daarna verder zien. Maar ook in Oostenrijk zullen we weinig ruimte krijgen. Hopelijk komen we daar sneller in de wedstrijd en kunnen we wel kansen creëren.”

Na de nederlaag op Anderlecht verloor Antwerp voor de tweede keer op rij. Zondag wacht Standard dat vanavond ook al verloor. “Hopelijk kunnen we deze nederlagen snel achter ons laten maar zondag wordt opnieuw een heel moeilijke wedstrijd”, besloot Gerkens.