Het gaat de verkeerde kant op met onze clubs in Europa. Op de eerste speeldag was het nog 6 op 12, op de tweede 4 op 12 en nu zijn we teruggezakt naar het dieptepunt: 0 op 12. Zo’n weekje kunnen we ons eigenlijk niet meer permitteren.

Laten we over het muurtje kijken. Nederland 4 op 12. Oostenrijk 7 op 12. Schotland 1 op 6. Oekraïne 0 op 9. We moeten op de Europese ranking steeds meer achter ons kijken. Dat is even geleden en het is ...