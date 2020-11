Pro League voert strijd tegen coronavirus op: clubs kunnen nu ook in lockdown gaan

Clubs in lockdown, inhaalwedstrijden op dagen met Europees voetbal of twee matchen in één weekend: de Pro League schakelt een versnelling hoger om het aantal coronabesmettingen bij onze clubs en de daarbij horende kalenderproblemen aan te pakken. Grootste zorgenkindje is Moeskroen, dat voor de derde week op rij uitstel van zijn wedstrijd vraagt.