John van den Brom topkandidaat om Thorup op te volgen (maar ook piste van Brian Priske wordt warm gehouden)

Donderdag steeg er bij het ter perse gaan van deze editie nog geen witte rook op boven de Luminus Arena. John van den Brom was topkandidaat om Jess Thorup op te volgen als hoofdtrainer van KRC Genk. Maar ook de piste Brian Priske werd nog warm gehouden.

De naam van John van den Brom komt niet zomaar uit de lucht vallen. De ex-coach van Anderlecht stond al meer dan eens op het verlanglijstje van TD Dimitri de Condé tijdens de zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach.

Voormalig middenvelder Van den Brom belandde als trainer via de jeugd van Ajax en AGOVV bij ADO Den Haag, waar hij stuntte met een Europees ticket. Het leverde Van den Brom een overgang naar Vitesse en daarna (in 2012) Anderlecht op.

Anderlecht

Van den Brom denkt nog steeds met plezier terug aan zijn Belgische periode. Met dank aan een landstitel in zijn eerste seizoen. Het klikte ook prima met zijn assistent Besnik Hasi, die Van den Brom uiteindelijk nog voor de start van de play-offs in zijn tweede seizoen moest opvolgen. Hasi pakte alsnog de titel, hun vriendschapsband is tot op de dag van vandaag intact gebleven. Ook al had Van den Brom het aanvankelijk heel moeilijk met zijn ontslag in het Astridpark.

Foto: BELGA

Na Anderlecht volgden vijf jaar AZ. Zonder prijzen maar wel met vier keer een Europees ticket. In 2019 tekende Van den Brom bij Utrecht, waar hij vorig jaar de bekerfinale in het water zag vallen door de coronacrisis en in zijn tweede seizoen de machine niet op volle toerental krijgt: na slechts twee zeges in zes matchen prijkt Utrecht met 9 op 18 op een achtste plaats.

Van den Brom ziet duidelijk meer toekomstmogelijkheden bij KRC Genk en stelde zich meteen open voor een overgang. Ook de verbreking van zijn contract (tot 2022) bij Utrecht vormt geen struikelblok.

Alternatief

Maar een officieel akkoord bleef nog uit, met de Deen Brian Priske had KRC Genk nog steeds een tweede ijzer in het vuur. De voormalige rechtsachter van KRC Genk is momenteel trainer van het Deense Midtjylland, met wie hij zondag in principe het FC Kopenhagen van Jess Thorup partij geeft.

Intussen neemt Domenico Olivieri vrijdagmiddag de Genkse persbabbel voor de derby tegen STVV voor zijn rekening. Om 16 uur leidt hij ook de training van de Genkse A-kern op het kunstgras op Stayen.