Peter Balette wil de Europese droom nog niet opbergen: “Gent is niet dood”

Peter Balette, die als trainer op de bank zat in de wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado door de positieve coronatest van Wim De Decker, gelooft nog steeds in het Europese avontuur van AA Gent. “Ik weet niet wat de uitslag in de andere wedstrijd in onze poule was, maar we gaan nu nog niet zeggen dat Europa verloren is voor ons. We bekijken het match per match en starten de volgende wedstrijd opnieuw met het mes tussen de tanden. We zien wel waar het schip strandt.”