CLUBNIEUWS. OH Leuven geeft verbeterd contract aan Marc Brys, sterkhouders keren terug bij Anderlecht

WAASLAND-BEVEREN. Coronavirus bijna helemaal verdwenen

Het coronavirus lijkt bijna helemaal verdwenen bij Waasland-Beveren. Slechts één speler zit momenteel nog in quarantaine. Hij werd gisteren opnieuw getest, vandaag zou het resultaat binnen moeten zijn. Alle andere spelers en trainers werden woensdag opnieuw getest. Resultaat? Iedereen bleek opnieuw negatief. De wedstrijd tegen Eupen van zaterdag gaat gewoon door, tenzij er bij de Panda’s een coronagolf uitbreekt. (whb)

KV OOSTENDE. Hendry onzeker voor Club Brugge

Domper voor KV Oostende: Jack Hendry is twijfelachtig voor de komst van Club Brugge. De verdediger moest op Standard gewisseld worden met last aan de enkel, waarmee hij al langer sukkelt al langer. Omdat zijn blessure nog niet volledig van de baan is, komt de match van zondag in het gedrang. Coach Blessin hakt zaterdag de knoop door na de laatste groepstraining. D’Haese, enkele weken out met een spierprobleem, is opnieuw inzetbaar. Hij werkte zonder problemen de groepstraining af en kan in actie komen tegen Club. (jve)

CERCLE BRUGGE; Biancone uit quarantaine

Gisteren werden bij Cercle nieuwe coronatesten afgenomen. Didillon, Taravel, keeperstrainer Dany Verlinden en een kinesist zitten nog in quarantaine. Ze hopen dat ze vandaag kunnen hernemen. Voor Biancone is dat al het geval. De Franse verdediger testte twee keer negatief en mocht uit quarantaine. Hij trainde al mee, vandaag wordt duidelijk of hij in aanmerking komt voor de match tegen Essevee. (kv)

ANTWERP/BEERSCHOT. Miyoshi en Suzuki opgeroepen voor Japan

Het succes van de Antwerpse clubs reikt zelfs tot in het Verre Oosten. Musashi Suzuki (Beerschot) en Koji Miyoshi (Antwerp) zijn opnieuw opgeroepen voor de nationale ploeg van Japan. Vorige maand was het duo ook al van de partij op het oefenkamp van Japan in Nederland. Suzuki kwam toen in actie tegen Ivoorkust, Miyoshi moest toekijken vanop de bank. Japan oefent tegen Panama (13/11) en Mexico (17/11). (yala)

ANDERLECHT. Sterkhouders keren terug

Anderlecht heeft gisteren enkele belangrijke spelers kunnen recupereren op training. Mykhaylichenko en Stroeykens keerden terug uit quarantaine, Dimata zijn kniepijn is voldoende onder controle om weer te trainen. Woensdag al sloot Verschaeren opnieuw aan na een lichte enkelblessure. De kern van Vincent Kompany ziet er zo weer heel wat completer uit voor de wedstrijd tegen AA Gent. (mah)

OH LEUVEN. Verbeterd contract voor Marc Brys

OHL en coach Brys onderhandelen over een verbeterd en verlengd contract. Zijn overeenkomst loopt tot de zomer van 2022. De gesprekken gaan de goede kant op. Ook assistenten Verbist, Charaï en Van Lancker krijgen normaal een aangepast contract. OHL legde ook twee oefen­matchen­ (tegen Union en Lommel) vast om ritme op te doen als de match tegen het door corona getroffen Moeskroen niet doorgaat. (mah)

KRC GENK. Alle coronatesten negatief

Genk kan voor de Limburgse derby Stayen in zijn sterkste formatie aantreden. Alle spelers en stafleden legden een negatieve coronatest af. De confrontatie met AS Eupen heeft dus geen sporen nagelaten.

Op training daagde gisteren een kleine delegatie supporters op. Hun spandoeken lieten niks aan de verbeelding over: “Win deo oorlog” en “Verliezen is geen optie”, de spelers weten wat hen zaterdag tegen STVV te doen staat.(rco)

STVV. Konaté, Janssens en Vagiannidis trainen apart

Drie spelers trainden gisteren in aanloop naar de derby tegen RC Genk apart bij STVV. Mory Konaté, Wolke Janssens en Georgios Vagiannidis werkten een specifiek programma af door blessures aan respectievelijk de voet, enkel en adductoren. (gus)

ZULTE WAREGEM. Dompé geschorst tegen Cercle

Zulte Waregem zal zondag op bezoek bij Cercle Brugge niet kunnen rekenen op Dompé. De flankaanvaller kreeg in het slot van de derby tegen KV Kortrijk een rode kaart na een duw en kreeg daarvoor één speeldag schorsing. Pletinckx is dan weer op de terugweg na zijn knieblessure. De verdediger traint deels individueel, deels met de groep. Het is nog afwachten of hij fit raakt voor de wedstrijd van zondag.(tjm)

KV KORTRIJK. Vanderhaeghe één match geschorst

Yves Vanderhaeghe kreeg in beroep één speeldag schorsing na zijn rode kaart tegen Zulte Waregem. Vandaag vindt een nieuwe beroepsprocedure plaats. Van der Bruggen is onzeker, hij heeft een bloeduitstorting in de spier en mocht gisteren nog niet naar doel trappen. D’Haene wordt vandaag geopereerd aan de heup. Voor Luqman en Lepoint komt de match nog te vroeg, zij revalideren van een spierscheur. (gco, lvdw)