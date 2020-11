Hoe een idee om zieken en zwakken te helpen een pretparkattractie werd en uiteindelijk de trap aan het rollen bracht

Twee meter hoog en een ‘rotvaart’ van 1,368 kilometer per uur. Dat was de eerste roltrap. Al had die toen eigenlijk helemaal geen trapjes. Het begon als een idee van een jurist om de zieken en zwakken te helpen, maakte een tussenstop als pretparkattractie en is vandaag de normaalste zaak van de wereld in stations, winkelcentra en musea.