Socialemediaplatformen grijpen in na opruiende taal in entourage Trump: “Ik zou Fauci’s hoofd op stok spietsen”

Socialemediaplatform Twitter en videoplatform YouTube hebben donderdag opgetreden tegen “verheerlijkingen van geweld” door de entourage van Amerikaans president Donald Trump.

Zowel Donald Jr. als Eric Trump verspreiden via Twitter beweringen over kiesfraude en moedigen aan ertegen te “vechten” en protesteren. Meerder tweets van de presidentszonen werden daar verborgen achter een waarschuwing voor “misleidende” inhoud. Onder meer toen Donald Trump Jr. schreef dat zijn vader “naar een totale oorlog” zou moeten gaan om alle fraude in deze verkiezing bloot te leggen en er niet meer als “een bananenrepubliek” uit te zien. Later klaagde Don Jr. de “censuur” daarvan aan.

Thank you @Jim_Jordan and @RepScottPerry for fighting this corruption. You are both amazing. Unfortunately, not everyone is born with spine. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 https://t.co/DhUhV0HDSc — Eric Trump (@EricTrump) November 6, 2020

Viroloog onthoofden

Twitter verwijderde ook het account van @WarRoomPandemic, de podcast van voormalig Trump-adviseur Steve Bannon, wegens de verheerlijking van geweld. YouTube verwijderde de video waarin dat gebeurde, wegens het aanmoedigen van geweld en schorste het account.

Bannon, die momenteel voorwaardelijk vrij is uit de gevangenis op verdenking van fraude, praatte in zijn video nostalgisch over de burgeroorlog. Hij zei dat na de overwinning van Trump topviroloog Anthony Fauci en FBI-baas Christopher Wray ontslagen moeten worden, maar hijzelf zou naar eigen zeggen eigenlijk graag verder gaan en de hoofden van die verraders op een stok spietsen en buiten het Witte Huis zetten als een waarschuwing voor federale bureaucraten: “Je doet mee met het programma of je bent weg - tijd om te stoppen met spelletjes te spelen. Blaas het allemaal op.”

Stop de diefstal (met geweld)

Facebook verwijderde dan weer de groep “Stop the steal” (Stop de diefstal) wegens het oproepen tot geweld. In één dag had de groep, die beweert dat Democraten de stemmen van Republikeinen willen vernietigen, al ruim 350.000 leden verzameld. Volgens een woordvoerder van Facebook was de groep “georganiseerd rond de delegitimering van het verkiezingsproces en we zagen zorgwekkende oproepen tot geweld door sommige leden in de groep”.

Kort na de verwijdering doken al nieuwe groepen op, bericht The Guardian, waarin velen verklaarden “privé” te zullen gaan, op andere platformen, om de “censuur” te omzeilen.

In meerdere steden kwamen Trump-aanhangers, soms gewapend, al actievoeren op straat en aan telbureaus.